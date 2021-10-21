Пермь, 21 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Росавиация выдала новые допуски ряду компаниям на осуществление международных рейсов из Перми, сообщают СМИ.

Yarregion.ru Самолет

Так, согласно документу, допуск на полёты в Египет получила авиакомпания «ИрАэро». Дважды в неделю она будет совершать рейсы на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Кроме того, одобрена возможность увеличения частоты полетов на эти же курорты для авиакомпании «Россия». Вместо трех раз в неделю ее самолеты смогут совершать авиаперевозки семь раз.

Росавиация также выдала разрешение на полеты из Перми в Ларнаку. В настоящее время прямые авиарейсы из столицы Пермского края на этот курорт отсутствуют.