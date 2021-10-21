Москва, 21 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В пятницу, 22 октября, в Москве и Московской области ожидается потепление до +15 °C, что на 8−9 градусов выше климатической нормы. Об этом 21 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осень

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«Днем (21 октября — ред.) плюс 13, плюс 14 градусов. Кстати говоря, в пятницу даже до плюс 15 градусов в Московской области, в ночь в пятницу — 9−11 градусов тепла, это примерно на 8−9 градусов выше многолетних значений», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик утонил, что такое потепление произойдет в результате прихода циклона «средиземноморского происхождения» с теплым южным воздухом, на периферии которого будет находиться столица России.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что в ночь на 21 октября наблюдалось необычное для этого периода явление — обратный ход температуры, когда днем 20 октября в Москве было +5 °C, а к утру 21 октября стало +9 °C.

«Это необычная ситуация — так называемый «обратный ход» — не понижение, а повышение. Связано это с тем, что фронтальный раздел будет проходить ночью через Москву, и уже к утру москвичи окажутся в так называемом теплом секторе циклона», — пояснил он.

Помимо того, синоптик рассказал, что ветер и дождь с мокрым снегом, наблюдавшиеся вечером 20 октября, также были связаны с приходом теплого циклона.

«Но снега боятся не нужно, никакого снежного покрова не образуется, естественно, потому что снежинки будут таять», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в течение ближайших дней в Москве и Московской области ожидается неустойчивая погода.