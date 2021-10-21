Нью-Йорк, США, , 08:53 — REGNUM Ракетные испытания, которые были проведены КНДР 19 октября, нарушили «множество резолюций» Совета Безопасности ООН, заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд 20 октября на пресс-конференции.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что американская сторона Совбеза и «многие другие члены» СБ ОНН осудили этот пуск. Дипломат также отметила, что деятельность северокорейских властей незаконна и неприемлема.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНДР заявил, что испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), которые были проведены Северной Кореей 19 октября, не угрожают США, а также другим странам.

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