Москва, 21 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. При скорости 40 км/ч на спущенном колесе можно проехать по ровной асфальтированной дороге два километра. Об этом рассказали эксперты издания «За рулём».

Колесо

При этом эксперты отметили, что после этого можно подкачать колесо и продолжать путь. Накачивать шину насосом в таком случае необходимо до трех атмосфер.

Однако после трех-пяти минут езды нужно остановиться и проверить насколько упало давление. Если оно упало до одной атмосферы, то следует еще раз подкачать колеса. Таким способом, отмечают специалисты, можно будет доехать до нужного места.

В случае, если колесо спустило во время езды, то можно проехать еще десять метров. При этом движение должно быть на низкой скорости и плавным. Таким образом можно доехать до обочины или до кармана.

Эксперты также рассказали, что делать, если колесо спустило резко, например, в результате пробоя. В таком случае на скорости 40 км/ч можно проехать пару километров до сервиса. При этом эксперты предупредили, что после 15 км такая покрышка начнет дымиться, хрустеть и разваливаться. Это может привести к повреждению фартука, локера или пластика бампера, поэтому лучше до этого не доводить.

Ранее эксперты рассказали, что споласкивать автомобиль водой перед тем, как наносить на него пену, не стоит.

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