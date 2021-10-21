Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Всем государствам следует помочь Афганистану, где гуманитарный кризис перешёл в критическую стадию. Об этом председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил 20 октября.

Defense.gov Афганские дети получили гуманитарную помощь от США

Он отметил, что помочь в первую очередь нужно афганским женщинам и детям. Народу Афганистана необходимо дать право самим определять будущее и идти вперёд, не отступая назад.

«Гуманитарный кризис в Афганистане пребывает в критической стадии. Я призываю всех помочь афганскому народу в преодолении гуманитарного кризиса», — сказал Шахид в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как войска возглавляемой США коалиции покинули Афганистан, власть в стране захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его представители сформировали временное правительство. Экономическое положение страны в настоящее время крайне сложное.

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