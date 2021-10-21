Уфа, , 08:56 — REGNUM Заместителем председателя государственного собрания Башкирии избрана Тамара Тансыккужина. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

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Сообщается, что на заседании госсобрания региона член комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Тамара Тансыккужина была избрана большинством голосов заместителем председателя парламента.

Отмечается, что ранее ее кандидатуру поддержала фракция партии «Единая Россия». На пост вице-спикера также претендовали Лия Хафизова, кандидатуру которой предложила фракция КПРФ, и Дмитрий Иванов от ЛДПР.

«Жители республики знают Тамару Михайловну как по выдающимся спортивным достижениям, так и по активной работе в трех составах Общественной палаты Республики Башкортостан, по интересным социальным проектам. Тамара Тансыккужина многого добилась благодаря своим личностным качествам: самодисциплине, упорству, стрессоустойчивости и отзывчивости. Все эти качества вкупе с профессионализмом помогут ей реализоваться на новом поприще — в качестве депутата и на ответственной должности заместителя Председателя парламента», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Сообщается, что Эльвира Аиткулова, которая ранее занимала пост вице-спикера парламента, была избрана депутатом Госдумы и сейчас представляет интересы Башкирии в нижней палате федерального парламента.

Отмечается, что Тамара Михайловна Тансыккужина родилась в 1978 году в городе Набережные Челны Татарской АССР. Стала выпускницей Стерлитамакского государственного педагогического института и Башкирского государственного университета. С 2021 года — спортсмен-инструктор ФГБУ «Центр подготовки спортивных команд России». Является главой межрегиональной общественной организации «Федерация международных шашек», руководителем проекта развития детского шашечного спорта в Башкирии. Является семикратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей Всемирных интеллектуальных игр.

Входила в состав общественной палаты Башкирии первого, второго и четвертого составов.