Чебоксары, 21 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Чувашии урожай основных культур сократился. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Кабачок

По данным ведомства на 1 октября 2021 года, в хозяйствах всех категорий с полей убрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе), что на 35% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Урожайность сократилась на 38%, составив 20 ц/га.

Также уменьшился урожай картофеля. На 1 октября хозяйствами в Чувашии собрано 280 тыс. тонн второго «хлеба» — спад к соответствующему периоду прошлого года составила 10%, а урожайность снизилась на 4% и составила 172 ц/га.

Данные Чувашстата

В то же время на 1% возрос урожай овощей открытого грунта, достигнув 84 тыс. тонн. Урожайность составила 290 ц/га, увеличившись за указанный период на 3%.