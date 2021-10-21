Челябинск, 21 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Челябинской области 1−20 октября от бешенства погибли четверо животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Корова

Среди очередных жертв — корова и собака в Агаповском районе, енотовидная собака в Октябрьском и кошка в Нагайбакском.

Всего с начала года в регионе погибли от этого заболевания 58 животных. Челябинская область стабильно находится среди регионов России с наибольшим количеством смертей.