Прага, , 08:47 — REGNUM Новая правящая коалиция Чехии, которая формируется сейчас из пяти партий, намерена пересмотреть отношения с Россией и Китаем, а также принять так называемый закон Магнитского о персональных санкциях за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Об этом член рабочей группы по подготовке программы для правящей коалиции Мартин Дворжак рассказал журналистам.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он пояснил, что новое чешское правительство, выстраивая внешнеполитический курс, будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела. Это означает акцент на права человека и гражданское общество.

Приоритет в готовящейся программе отдан двусторонним отношениям, в первую очередь, с Германией. Её авторы также заявят о стратегическом партнерстве с Израилем и о том, что отношениям с Россией и Китаем нужна ревизия.

Коалиция также намерена принять «закон Магнитского». Программа ограничит доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре Чехии. Также предполагается увеличить оборонные траты до 2% ВВП к 2025 году. Таково условие для членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату чешского парламента состоялись 8 и 9 октября.

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