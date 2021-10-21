Биробиджан, 21 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В столице Еврейской АО из-за COVID-19 отправлены на удалённые занятия ученики пяти классов школы №11 и гимназии №1. Цель ограничений — не допустить распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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«В течение двух недель школьники будут обучаться дома дистанционно. Руководство учреждений образования провели мероприятия по дезинфекции помещений, где занимались дети, а также в столовой и коридорах. В целом ситуация в школах города по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией находится под контролем», — заверил мэр Биробиджана Александр Головатый.

По его словам, все образовательные учреждения города обеспечены всем необходимым профилактики и защиты от распространения коронавирусной инфекции. Родителей мэр попросил следить за состоянием здоровья детей и не отправлять их на занятия с симптомами ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Еврейской автономии настолько сложная, что руководство региона обсудило с региональным управлением Роспотребнадзора возможность введения пропускного режима по QR-кодам. Сейчас прорабатывается алгоритм реализации этой меры.