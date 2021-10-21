В ЕАО классы в школах переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19
Биробиджан, 21 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В столице Еврейской АО из-за COVID-19 отправлены на удалённые занятия ученики пяти классов школы №11 и гимназии №1. Цель ограничений — не допустить распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана.
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»
Читайте также: Власти ЕАО рассчитывают, что QR-коды остановят распространение COVID-19
По его словам, все образовательные учреждения города обеспечены всем необходимым профилактики и защиты от распространения коронавирусной инфекции. Родителей мэр попросил следить за состоянием здоровья детей и не отправлять их на занятия с симптомами ОРВИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Еврейской автономии настолько сложная, что руководство региона обсудило с региональным управлением Роспотребнадзора возможность введения пропускного режима по QR-кодам. Сейчас прорабатывается алгоритм реализации этой меры.