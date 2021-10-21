Тбилиси, 21 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Ежедневная лотерея для привитых от COVID-19, введённая в Грузии, не дала ожидаемого эффекта. Об этом глава Национального центра контроля заболеваний, иммунолог Амиран Гамкрелидзе.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Лотерея сработала определённым образом, но сказать, что она стала большим стимулом, нельзя. Что касается стимулирующих мероприятий, то они, в основном, рассчитаны на сельское население», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что надеется на хорошие результаты марафона вакцинации, запущенного для удалённых сёл. Мобильные бригады выезжают в населённые пункты, чтобы сделать прививку. За два дня были привиты 150 человек, Гамкрелидзе ожидает, что темпы вакцинации будут расти.

Напомним, в Грузии денежную лотерею для привитых запустили 13 сентября. Примерно в это время начали падать темпы вакцинации. В октябре они стали в три — четыре раза ниже, чем в начале сентября.