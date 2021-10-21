Владивосток, 21 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке 21 октября открыли многофункциональный центр для иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Мигранты

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В новом центре мигранты смогут получить весь спектр услуг — консультации по законодательству, оформить документы для получения патента на право трудовой деятельности, разрешение на временное проживание и вид на жительство.

В специальном классе иностранцы будут сдавать тест на знание русского языка и российских законов, а заключение выдадут сотрудники Российского университета дружбы народов.

В ближайшее время будут вести приём нотариус и переводчики.

Также заработал и медицинский центр, где мигранты смогут пройти профосмотры, получить полис добровольного медстрахования, а в будущем и пройти комиссию для устройства на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для того, чтобы трудовые мигранты легче адаптировались в России, им «как минимум» нужно знать русский язык, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей.