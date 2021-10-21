Пермь, 21 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Перми на территории бывшего завода построят мультикомплекс, площадь которого составит 15 тыс. квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта составят 18 млрд рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Строительство

В рамках реновации заводской площадки на бывшей промзоне появятся фуд-холл, фермерский рынок, образовательный кластер, творческие мастерские, кинозалы, ледовая арена, площадка для проведения мероприятий и прочее. Проект получил рабочее название «Город в городе: город молодых». Разработкой проекта объекта займется московская компания.

Стоит отметить, сейчас на территории бывшего предприятия «ЖБК-1» идет строительство оздоровительного банного комплекса. Планируется, что первую очередь объекта откроют уже в марте 2022 года.