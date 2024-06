Лондон, 21 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Британская студия Hello Games выпустила хэллоуинское обновление к игре No Man's Sky. Об этом 20 октября сообщил на своей twitter-странице глава компании Шон Мюррей.

Blake Patterson No Man's Sky

Обновление получило название Expedition Four: Emergence, стоит отметить, что это первый ивент в No Man's Sky, который имеет повествование. Разработчики отметили, что геймеры получат призы за завершение этапов хэллоуинской экспедиции. Hello Games также опубликовала соответствующий трейлер.

Напомним, 1 сентября 2021 года Hello Games выпустила обновление No Man's Sky: Frontiers. Это уже 17-е по счёту дополнение к игре, релиз которого состоялся 6 августа 2016 года.