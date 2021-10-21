Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Энергетический кризис не должен помешать странам выполнить обязательства по борьбе с изменением климата. Об этом заявил председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Нации (ГА ООН), представитель Мальдив Абдулла Шахид, отвечая на вопрос о возможности отложить выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения по климату из-за возросшего спроса на энергоносители.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

«Мы не можем откладывать конференцию по климату в Глазго в любом случае», — подчеркнул он.

Он указал на что, «идёт отсчёт времени, причём в неправильном направлении».

«Мы не можем упустить время», — цитирует ТАСС Шахида.

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Напомним, Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года решением 21-й Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Оно не содержит цифр, характеризующих обязательства сторон по снижению выбросов парниковых газов. Согласно документу, государства должны приложить усилия, которые в итоге приведут к ограничению глобального роста температуры до 1,5 °С.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоится в Глазго 31 октября — 12 ноября 2021 года.