Кемерово, 21 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1347 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 1348 человек.

Всего в Кузбассе выявлено 60 826 случаев заражения коронавирусом, 58 070 человек выздоровели, 1409 пациентов скончались.