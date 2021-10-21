Пушкино, Московская область, 21 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Цех по производству контрафактного моторного масла и бытовой химии ликвидировали сотрудники полиции в городе Пушкино в Московской области. Об этом 21 октября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Avtosreda.ru Моторное масло

По словам Волк, организованная группа злоумышленников специализировалась на производстве моторных масел и бытовой химии под торговыми марками известных производителей. На территории завода были обнаружены производственная линия и лаборатория, в которой исследовался химический состав оригинальной продукции.

Представитель МИД РФ уточнила, что хранение, упаковка и расфасовка контрафакта осуществлялась в офисных и складских помещениях завода. Заказы на поставку продукции при этом принимались в кол-центре, который находился в Саратове.

По предварительным подсчётам, материальный ущерб, нанесённый правообладателям торговых марок, составил более 250 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 300 образцов, и свыше 1 600 тонн готовой продукции, пустую тару и рулоны с этикетками. Кроме того, были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор преступной деятельности. По факту обнаружения контрафакта было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Оренбургской области грузовика с контрафактной одеждой на 162 млн рублей.