Владивосток, 21 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Во Владивостоке впервые за 29 лет капитально отремонтируют детскую психиатрическую больницу — работы планируется завершить до конца 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства Приморья.

U.S. Air Force В больнице

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Губернатор Олег Кожемяко дал поручение выделить 10 млн рублей из бюджета на капитальный ремонт стационарного отделения.

Уже меняют системы тепло-, водоснабжения, полностью заменили электрику. Ремонт ведется с учетом условий создания «доступной среды».

В течение года в больнице обновили мягкую мебель, закупили мячи и музыкальное оборудование. Благодаря фондам и спонсорам приобретено дополнительное уличное игровое оснащение.

Отмечается, что больница участвует в грантовой программе на приобретение сенсорного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области активно проводятся капитальные ремонты в медучреждениях. Идёт работа по 49 объектам, ещё в 20 работы начнут в 2022 году.