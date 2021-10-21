Бразилиа, 21 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 15 609 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 680 848.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 373 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 604 228.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 861 055 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 12 969 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.