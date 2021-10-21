В Бразилии за сутки выявили свыше 15,6 тыс. носителей коронавируса
Бразилиа, 21 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны.
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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 15 609 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 680 848.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 373 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 604 228.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 861 055 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 12 969 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.