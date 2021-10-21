Самара, 21 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Расходы бюджета на капитальный ремонт школ в Самарской области уменьшатся не будут. Об этом 21 октября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного правительства.

Страница школы в ВК Школа 43 в Ярославле

По его словам, объемы средств, которые планируют направить на капремонт школ области, будут сохранены на уровне не ниже показателей 2021 года.

Председатель регионального родительского собрания Елена Климова подняла вопрос о продлении срока реализации областной программы капитального ремонта школ. Она попросила Азарова, чтобы средств на ремонт выделялось в 2022—2024 годах не меньше, чем в текущем году.

«Я вам это обещаю сразу. Благодаря поддержке из федерального бюджета, благодаря решению Президента, мы точно не уменьшаем средства, предусмотренные на капремонт учреждений», — заявил Азаров.

Глава региона поинтересовался мнением Климовой о возможном переводе школьников на дистанционное обучение.

«Если судить по прошлому году, было очень много просьб — мы писали, звонили, обращались через соцсети — давайте убирать «дистанционку». Но в этом году многие родители реально согласны с тем, чтобы вводить дистанционное образование по мере необходимости. Если есть большой процент заболеваемости детей в школах, значит вводится, это правильно», — сообщила она.