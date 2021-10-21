Глава Самарской области рассказал о реализации программы по ремонту школ
Самара, 21 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Расходы бюджета на капитальный ремонт школ в Самарской области уменьшатся не будут. Об этом 21 октября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного правительства.
По его словам, объемы средств, которые планируют направить на капремонт школ области, будут сохранены на уровне не ниже показателей 2021 года.
Председатель регионального родительского собрания Елена Климова подняла вопрос о продлении срока реализации областной программы капитального ремонта школ. Она попросила Азарова, чтобы средств на ремонт выделялось в 2022—2024 годах не меньше, чем в текущем году.
«Я вам это обещаю сразу. Благодаря поддержке из федерального бюджета, благодаря решению Президента, мы точно не уменьшаем средства, предусмотренные на капремонт учреждений», — заявил Азаров.
Глава региона поинтересовался мнением Климовой о возможном переводе школьников на дистанционное обучение.
«Если судить по прошлому году, было очень много просьб — мы писали, звонили, обращались через соцсети — давайте убирать «дистанционку». Но в этом году многие родители реально согласны с тем, чтобы вводить дистанционное образование по мере необходимости. Если есть большой процент заболеваемости детей в школах, значит вводится, это правильно», — сообщила она.