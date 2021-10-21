Благовещенск, 21 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Не смотря на пандемию коронавируса и паводок мост через реку Зея в Благовещенске строится без отставания. Сейчас идёт установка свай, подрядчик пытается ускорить проведение работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства Амурской области.

Allbeton.ru Мост через Каму

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«Работа на мосту, несмотря на паводок и сложные санитарно-эпидемиологические условия, по строительным срокам идёт в графике, скоординировано. Параллельно ведём комплексный ремонт улицы Горького, это важно сделать сейчас, чтобы после запуска не возвращаться к ремонту коммуникаций, освещения, остановок и проезжей части. Мост и вся инфраструктура заработают синхронно», — подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

Сейчас рабочие устанавливают буронабивные сваи, собирают металлоконструкции пролётов моста, строят надземные части опор и отсыпают подъездные пути к мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября на новом Зейском мосту в Амурской области началась установка вантов. Стройке нанёс ущерб паводок, но работы продолжались даже в таких условиях.