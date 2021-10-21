Нью-Йорк, США, , 08:31 — REGNUM Меры в отношении КНДР из-за угрозы мировой безопасности должен быть готов предпринять Совет Безопасности ООН. Об этом 21 октября заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Баллистическая программа КНДР развивается, её ядерная программа также развивается. Они продолжают обогащать всё больше урана. Мы сталкиваемся с растущей угрозой международному миру и безопасности, режиму нераспространения в Юго-Восточной Азии», — приводит его слова РИА Новости.

Также постпред Франции добавил, что Париж обеспокоен деятельностью Северной Кореи и призвал Совбез ООН «быть готовыми к действиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти США считают, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на соблюдении уже введенных санкций в отношении Северной Кореи.