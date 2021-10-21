Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Меры в отношении КНДР из-за угрозы мировой безопасности должен быть готов предпринять Совет Безопасности ООН. Об этом 21 октября заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Баллистическая программа КНДР развивается, её ядерная программа также развивается. Они продолжают обогащать всё больше урана. Мы сталкиваемся с растущей угрозой международному миру и безопасности, режиму нераспространения в Юго-Восточной Азии», — приводит его слова РИА Новости.

Также постпред Франции добавил, что Париж обеспокоен деятельностью Северной Кореи и призвал Совбез ООН «быть готовыми к действиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти США считают, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на соблюдении уже введенных санкций в отношении Северной Кореи.