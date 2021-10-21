Сеул, 21 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Компания KIA обнародовала тизерное изображение нового внедорожника. Тизер распространила пресс-служба Kia America.

Kia America Новый внедорожник Kia

В сообщении компании также говорится, что дебют новинки состоится 27 октября 2021 года.

Новый внедорожник получит мощные двигатели и будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнениях. Кроме того, новинка получит расширенный пакет помощи водителю и новую мультимедийную систему.

Также новый внедорожник корейской марки будет обладать внедорожными возможностями, поскольку получит увеличенный дорожный просвет, различные режимы вождения и покрышки повышенной проходимости.

Первоначально новинка появится на авторынке США. Начало продаж запланировано на начало следующего года.

Ранее компания Kia представила на авторынке Индии специальную версию кроссовера Sonet под названием First Anniversary Edition.

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