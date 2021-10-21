Екатеринбург, 21 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который планировал осуществить сбыт 1 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Уроженца города Ачинск Красноярского края признали виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети интернет, организованной группой, в особо крупном размере»).

В ходе следствия было установлено, что молодой человек являлся оператором и курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств.

Одну партию наркотиков в размере 980 граммов парень расфасовал по пакетам и хранил у себя дома с целью сбыта. За новой партией он отправился 13 ноября 2020 года. На месте преступления молодого человека задержала полиция. У него изъяли 1 кг синтетических наркотиков.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил горожанину наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.