Москва, 21 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На территории России выявлены единичные случаи заражения разновидностью коронавируса AY.4.2, которая является одним из подвидов штамма «дельта». Об этом 21 октября рассказал журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus». В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — сказал он.

Также Хафизов уточнил, что разновидность AY.4.2 является одним из ответвлений линии «дельта», обладающей, вероятно, рядом преимуществ перед исходной и остальными вариантами вируса. При этом, по словам представителя Роспотребнадзора, в настоящее время ученые исследуют вопрос о заразности этого варианта.

Кроме того, он указал, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и за рубежом является в достаточной степени высокой.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — пояснил Хафизов, отметив, что, по его мнению, эта разновидность может стать причиной дополнительного подъема заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что среди заболевших COVID-19 около 10−11% составляют дети, этот показатель изменяется в зависимости от сезона.