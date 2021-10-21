Красноярск, 21 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 541 случай заражения корона вирусом, сообщили ИА REGNUM 21 октября в региональном управлении Роспотребнадзора. Это рекордный суточный показатель за весь период пандемии в регионе.

Permkrai.ru Коронавирус

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За всё время в Красноярском крае выявлено 125 088 носителей коронавируса. Под медицинским наблюдением на дому находятся 36 430 контактных человек.

В крае на сегодняшний день проведено 3 868 576 тестов на коронавирус, в том числе 12 028 — за сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекордный суточный показатель был зафиксирован 20 октября — 523 случая COVID-19.