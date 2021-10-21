Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на продажу выставили дом, в котором проходили съёмки фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Об этом 21 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна». реж Ренни Харлин. 1988. США Фредди Крюгер

Дом по адресу 1428 N Genesee Ave с тремя спальнями и четырьмя ванными, выполненный в «голландском» стиле, продают за $3,25 млн. Издание отметило, что цена на это здание остаётся высокой на протяжении долгого времени.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1451037204856418304

Напомним, оригинальная картина «Кошмар на улице Вязов» вышла на большие экраны в 1984 году, роль Фредди Крюгера в ней исполнил актёр Роберт Инглунд. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на аукционе продадут перчатку с лезвиями, которую в фильмах франшизы носил восставший из ада маньяк.