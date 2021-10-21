Сеул, 21 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 октября экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 36,1% в годовом исчислении, до $34,2 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также вырос на 25,7%.

Экспорт полупроводников вырос на 23,9%, нефтепродуктов — на 128,7%, автомобилей — на 10,5%, судов — на 93,5%.

Поставки в Китай увеличились на 30,9%, в США — на 37,1%, в ЕС — на 42,1%, во Вьетнам — на 15%, в Японию — на 51,9%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 октября также вырос на 48% в годовом исчислении, до $36,66 млрд. Торговый дефицит за указанный период составил $2,48 млрд.