Ташкент, 21 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В соответствии с постановлением правительства Узбекистана, импортные фрукты освобождаются от таможенной пошлины до 1 мая 2022 года. Об этом 21 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Гостаможенного комитета (ГТК) республики.

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В частности, от пошлины освобождены бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, свежие либо сушёные и другие.

Постановление принято в целях гарантированного обеспечения населения основными продуктами питания и поддержанию стабильных цен на внутреннем рынке.