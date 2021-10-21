Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Из-за прихода обширного циклона 21 октября в небе над Петербургом оказались тёплые и влажные воздушные массы, а температура воздуха значительно превысила норму для этого времени года. По данным на 8 часов утра, в городе было +12 градусов.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Лахта-центр и Петропавловская крепость

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

«Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет существенно, на 5−6°, выше климатической нормы», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет +11…+13 градусов, по Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Напомним, накануне из-за сильных дождей в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 21 октября местами ожидается сильный дождь, порывы ветра до 17 м/с.