Москва, 21 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь ст. 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Правительству поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни. Органы публичной власти и иные организации должны установить численность служащих и сотрудников, работающих в указанные дни.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что системообразующие предприятия и продовольственный ретейл должны продолжить работу в нерабочие дни, объявленные в России из-за осложнения ситуации с COVID-19.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса.

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