Ташкент, , 08:23 — REGNUM Необходимо мобилизовать все усилия для повышения интереса к узбекскому языку у всех граждан страны. Об этом говорится в праздничном поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева народу Узбекистана по случаю «Праздника узбекского языка».

Шавкат Мирзиёев Press-service.uz

«В этих целях необходимо широко использовать разные виды стимулирования», — отметил президент.

В частности, отметил Мирзиёев, достойной оценки заслуживает непростой труд ученых — языковедов и составителей словарей, поэтов и писателей, внесших вклад в развитие этой сферы.

«Следует разработать и реализовать программу по изданию на основе государственного заказа и доведению до широкой общественности их научных исследований, учебников, пособий, книг и монографий», — подчеркнул Мирзиёев.

Он также указал, что важнейшими задачами также являются скорейшее создание Национального корпуса узбекского языка, включающего всю информацию о государственном языке, популяризация родного языка в глобальной сети интернет и обеспечение его прочного места в информационном пространстве, активизация разработки приложений на узбекском языке к программным продуктам.