Пермь, 21 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Пермском крае ряд скоростных «Ласточек» заменят обычными поездами в период с 23 по 25 октября, сообщает Пермская пригородная компания.

Cyber Trans Скоростной поезд «Ласточка»

В частности, замена коснется составов, курсирующих по маршруту Краснокамск — Пермь-2 — Краснокамск. Мера будет носить временный характер и связана с необходимостью технического обслуживания скоростных поездов.

Напомним, современная скоростная электричка из Краснокамска в Пермь запущена в 2020 году. Теперь жители города-спутника могут доехать без пересадок до Лёвшино.