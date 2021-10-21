Улан-Удэ, 21 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Власти Бурятии не планируют как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, об этом заявил глава региона Алексей Цыденов.

Glava.govrb.ru Алексей Цыденов

По его словам, принятые летом превентивные меры привели к улучшению эпидситуации в республике. Он напомнил, что в Бурятии вводился локдаун дважды — осенью 2020 года и летом 2021-го.

«Сейчас у нас ситуация гораздо лучше, чем была летом: я и по количеству пациентов, которые в больницах лечатся — практически в 4,5 раза меньше, чем было летом, и по нагрузке в целом на систему здравоохранения», — отметил руководитель региона.

Напомним, предложение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно одобрил президент РФ Владимир Путин.

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