Анкара, 21 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Турции сотрудники полиции арестовали четверых граждан России. Их подозревают в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Об этом сообщает газета Hurriyet.

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Операция по их задержанию была проведена турецкими правоохранительными органами 8 октября по трём адресам в Стамбуле и по двум в Анталье. Всего в поле зрение полиции попали шесть человек. Помимо граждан России это гражданин Украины и Узбекистана. Все задержанные арестованы. При обыске у них нашли и изъяли три пистолета (один из них с глушителем и лазерным прицелом) и патроны.

По данным издания, задержанные — Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. В материале указано, что они готовили «нападение на чеченских оппозиционеров», оружие было приобретено с этой целью.

Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года спецслужбы Турции задержали четырёх человек, обвиняемых в передаче иностранцам секретной информации о военно-морских силах страны — это трое военнослужащих и одно гражданский. лицо Задержание стало результатом расследования, ведущегося Генеральной прокуратурой Анкары.

Задержанные подозреваются в утечке «ключевой секретной информации о вертолёте, корабле и системах вооружения ВМС Турции».Среди задержанных два недавно вышедших в отставку офицера и сержант.