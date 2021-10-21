Москва, 21 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Совете Федерации РФ в ходе круглого стола обсудили северный завоз на Дальнем Востоке. В заседании приняли участие сенатор от окружной думы Чукотки Анастасия Жукова и заместитель губернатора, начальник департамента промышленной политики Виктор Бочкарев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

Андрей Шапран Северные территории, Чукотка

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Необходимость северного завоза обусловлена тремя причинами: отсутствием в районах Крайнего Севера собственной производственной базы большинства промышленных и многих сельскохозяйственных товаров, удалённость затрудняет и делает очень дорогой самостоятельную доставку грузов, а также отсутствие транспортной инфраструктуры, за исключением воздушного или водного сообщения, которое в большинстве районов Крайнего Севера тоже ограничено.

«В случае форс-мажора, который происходит зачастую по вине транспортных компаний, сроки доставки товаров затягиваются, и порой она осуществляется уже с сопровождением ледокольной техники. Это ложится тяжким бременем на бюджет Чукотки. Государственная поддержка на федеральном уровне для решения этого вопроса регионам просто необходима», — пояснила сенатор Жукова.

Виктор Бочкарёв рассказал о проблемах на Чукотке с северным завозом в этом году. По его словам, сложности вызваны жесточайшим дефицитом морских судов для фрахта, нехваткой мощностей порта Владивосток для обработки поступающих грузов и дефицитом контейнерного парка в столице Приморья.

Речь идёт не только о продуктах питания, но и о строительных материалах, дорожной технике и многом другом.

Анастасия Жукова напомнила, что создание системы господдержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, является одной из основных задач в сфере социального развития Арктической зоны. Это положение отражено в указе президента РФ Владимира Путина, которым была утверждена Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

По итогам разговора участники рекомендовали правительству РФ, федеральным органам исполнительной власти и профильным министерствам принять ряд комплексных мер, направленных на совершенствование системы обеспечения поставок продукции и товаров в районы Крайнего Севера.

В первую очередь речь идёт о создании федерального фонда государственной финансовой поддержки завоза грузов в районы Крайнего Севера и о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов на эти цели.

По словам Анастасии Жуковой, современные подходы к логистике предполагают концентрацию сведений о географии, объёме, характере грузов, мощности флота и его использовании на уровне единого центра. Так, например, внедрение проекта цифровой модели «Северный завоз» позволит обеспечить прозрачность перевозки грузов и повысить его эффективность.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за глобального логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов с Суэцкого канала на Транссиб, поток идёт из КНР и стран Юго-Восточной Азии. В итоге задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Колыму составляют 2−3 месяца. В морском порту Владивостока скопилось около 200 контейнеров и 35 единиц техники, ожидающих отправки.