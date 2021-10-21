Красноярск, 21 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В октябре на территории Саяно-Шушенского заповедника распустились цветы. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе заповедника.

Сайт Алтайского заповедника altzapovednik.ru Цветок рододендрона

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Южные склоны, прогретые солнечным теплом, украсили прострел Турчанинова, рододендрон Ледебура и даже мак Куваева.

По словам специалистов, для некоторых растений повторное цветение осенью стало почти обычным явлением, например, для рододендрона Ледебура. Другие же виды цветут вторично нечасто.

В первой половине октября в заповеднике было зафиксировано цветение нескольких видов, которые ранее цветущими осенью не встречались. Это гвоздика степная, сердечник крупнолистный, бодяк серпуховидный, котовник сибирский, роза иглистая.

Особый интерес вызвали прострел Турчанинова и мак Куваева. Прострел Турчанинова — представитель раннецветущей флоры, мак Куваева обычно цветёт в мае-июне. Этой осенью впервые зафиксировали повторное цветение и плодоношение этого вида в первой декаде октября.

Напомним, заповедник «Саяно-Шушенский» расположен в малодоступном районе Западного Саяна на юге Красноярского края на левом берегу реки Енисей в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища.