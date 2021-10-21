Якутск, 21 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Стратегия развития Якутии больше похожа на документ 30-х годов прошлого века, чем на современный курс развития. Об этом заявил на заседании Госсобрания республики депутат Владимир Фёдоров, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

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«Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. Я всё-таки считаю необходимым вернутся к рассмотрению данного документа. Стратегия у нас несколько устарела. Если ее охарактеризовать тремя словами, то это «всё разроем, добудем и вывезем». Это стратегия 30-х годов прошлого века», — сказал Виктор Фёдоров.

Он считает, что стратегия развития Якутии — это символ потребительского отношения к природе. Депутат напомнил, что недавно был конкурс по выбору компании, которая будет добывать золото на крупном месторождении республики. Виктор Фёдоров подчеркнул, что миллиардная сумма самого конкурса уйдёт в бюджет России, а Якутия будет получать налог на имущество.

«НДФЛ и соцстрах — не будет (получать), так как вахтовый посёлок будет скорее всего. Прибыль под вопросом. Останется мышьяк, ртуть и атомная станция. Мы должны чётко понять в своей стратегии, что основное богатство республики и её конкурентное преимущество — её природа, а не природные ресурсы», — сказал народный избранник.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам аукциона выбирали компанию, которая будет добывать золото на месторождении Кючус, одном из самых крупных в Якутии. Для недропользователей поставлены специальные условия — ежегодно добывать не менее 10 тонн с момента выхода на проектную мощность и получать энергию только от атомной электростанции.