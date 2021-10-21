Всё разроем, добудем и вывезем — депутат о стратегии развития Якутии
Якутск, 21 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Стратегия развития Якутии больше похожа на документ 30-х годов прошлого века, чем на современный курс развития. Об этом заявил на заседании Госсобрания республики депутат Владимир Фёдоров, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.
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Он считает, что стратегия развития Якутии — это символ потребительского отношения к природе. Депутат напомнил, что недавно был конкурс по выбору компании, которая будет добывать золото на крупном месторождении республики. Виктор Фёдоров подчеркнул, что миллиардная сумма самого конкурса уйдёт в бюджет России, а Якутия будет получать налог на имущество.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам аукциона выбирали компанию, которая будет добывать золото на месторождении Кючус, одном из самых крупных в Якутии. Для недропользователей поставлены специальные условия — ежегодно добывать не менее 10 тонн с момента выхода на проектную мощность и получать энергию только от атомной электростанции.