Самара, 21 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Девочка погибла в результате наезда на нее грузовика в Самаре. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

36.мвд.рф Грузовик

По предварительной информации, автомобиль автомобилем «ДАФ», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения, напротив строения №9 по ул. Аврора наехал на девочку 2011 года рождения, которая переходила в сопровождении мамы дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, в ДТП под Самарой погибли три человека.