Чита, 21 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Забайкальском крае организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания медпомощи маленькой девочке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об этом появилась 20 октября в СМИ.

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Как отмечается, врачи назначили ребёнку с переломом ключицы лечение мазью. В рамках проверки следователи намерены установить реальные обстоятельства произошедшего.

«Будет установлена малолетняя пациентка, опрошены ее родители, а также врачи и руководство больницы, о которой идёт речь в публикации. Также следователи изымут и тщательно изучат медицинские документы», — отметили в ведомстве.

Ход и результаты расследования взяты под контроль руководством управления.