Москва, 21 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Три момента, которые необходимо учитывать водителям в России при езде в осенний период, назвали эксперта портала 110km.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильная пробка

Так, в осенний период темнеет раньше, а видимость на дорогах заметно ухудшается. В связи с этим водителям нужно внимательнее следить за пешеходами и снижать скорость перед пешеходными переходами, отметили эксперты.

Второй момент связан с тем, что из-за осадков в виде дождя и снега увеличивается тормозной путь автомобиля. Эксперты в таком случае советую соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также водителям нужно учитывать, что налипшие на колеса опавшие листья могут помешать вовремя затормозить, поскольку уменьшают сцепление с дорогой.

Напомним, согласно исследования «Авито Авто», около 23% автовладельцев в России уже сменили летнюю резину на зимнюю.

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