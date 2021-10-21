Нью-Дели, 21 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Как минимум 52 человека погибли, ещё пятеро пропали без вести в штате Уттаракханд на севере Индии, где уже пятые сутки продолжаются непрерывные муссонные ливни. Об этом 20 октября сообщила газета Deccan Herald.

(сс) jarmoluk Ливень

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Муссонные ливни вызвали в регионе множество оползней, камнепадов, а также наводнения. Особенно сильно пострадал курортный город Найнитал, расположенный в предгорьях Гималаев. Здесь жертвами стихии стали 28 человек, ещё 17 человек получили травмы разной степени тяжести.

Власти штата вынуждены были обратиться к военным за помощью. Военнослужащие были привлечены к спасательным и поисковым операциям. Из потенциально опасных районов были эвакуированы более 1,3 тыс. человек, жителям штата Уттаракханд доставлен груз гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 46 погибших в результате оползней, наводнений и камнепадов, вызванных муссонными ливнями в северном индийском штате Уттаракханд.