Джакарта, 21 октября 2021, 08:11 — REGNUM Правительство Индонезии высоко ценит действия Австралии и Японии по доставке вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.
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Индонезия получила от Австралии 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
Ранее от правительства Японии Индонезия получила поставку с 224 000 доз вакцины AstraZeneca.
В настоящее время в Индонезии насчитывается 286 724 400 доз вакцины от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 914 носителей коронавируса.
Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили 914 носителей коронавируса