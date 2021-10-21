Джакарта, , 08:11 — REGNUM Правительство Индонезии высоко ценит действия Австралии и Японии по доставке вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.

Вакцина AstraZeneca Иван Шилов © ИА REGNUM

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Индонезия получила от Австралии 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Ранее от правительства Японии Индонезия получила поставку с 224 000 доз вакцины AstraZeneca.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 286 724 400 доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 914 носителей коронавируса.

Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили 914 носителей коронавируса