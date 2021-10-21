Кишинёв, 21 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Молдавская делегация 21 октября отправляется в Москву для продолжения переговоров о поставках газа из России. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Pixabay.com Газопровод

Он рассказал, что вместе с ним поедут члены правительства и представители руководства компании «Молдовагаз». Делегация будет добиваться того, чтобы поставки газа продолжились по условиями предыдущего контракта.

«Мы обсудим с представителями администрации президента РФ проблему газа. Также мы продолжим переговоры о подписании долгосрочного договора между «Молдовагаз» и «Газпромом, чтобы обеспечить безопасность страны в холодное время года», — сообщил Спыну.

Спыну до этого побывал в Польше, где хотел договориться об альтернативных каналах поставки газа в Молдавию. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что переговоры по поставкам газа не в ходят зону ответственности правительства, и заниматься ими должно только руководство газовой компании.

Напомним срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров вместо прежней цены $130 за тыс. кубометров. Оплаченных объёмов не хватает для обеспечения всех нужд республики.