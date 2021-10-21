Лондон, 21 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Правительство Великобритании исключило Украину из списка получателей официальной помощи в целях развития в 2021—2022 годах, сообщает RT со ссылкой на доклад библиотеки палаты общин.

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«В настоящее время Камерун, ЦАР, Украина и Эритрея, которые входили в число 46 государств, получивших двустороннюю ОПР в 2019 году, не входят в список стран, получающих ОПР от Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании в 2021—2022 году», — говорится в докладе.

Отмечается, что Великобритания впервые с 2013 года не выполнит поставленную ООН задачу по выделению 0,7% валового национального дохода на помощь другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о поставках Великобританией ракет на Украину заявлял украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, британская сторона поможет Киеву оснастить корабли вооружением, соответствующим стандартам НАТО.

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