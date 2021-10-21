Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Власти США считают, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на соблюдении уже введенных санкций в отношении Северной Кореи. Об этом 20 октября заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, которые были созваны из-за новых ракетных испытаний КНДР.

Флаги США и КНДР

«У нас уже есть санкционный режим, нам нужно серьезнее относиться к его соблюдению. Честно говоря, соответствующий комитет ООН со своей задачей не справляется», — сказала она в ответ на вопрос о возможности расширения санкций против КНДР.

При этом постпред США отметила, что в этом случае нужно сосредоточится на тех странах, которые нарушают этот санкционный режим, однако не уточнила, какие именно государства она имеет ввиду. В то же время, ранее страны Запада неоднократно заявляли, что Россия якобы нарушает санкции, введенные против Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты, который был осуществлён с подводной лодки.