Анадырь, 21 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. На Чукотке компания «Транслиман», резидент российской Арктической зоны, намерена построить аэромост — уникальную канатную дорогу, соединяющую Анадырь и Угольные Копи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства округа.

AlGaman Морской порт. Анадырь

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Эти два населённых пункта разделены Анадырским лиманом, поэтому частота сообщения между ними напрямую зависит от погодных условий.

«Мы работаем над решениями переправы через акваторию Анадырского лимана традиционными способами. В этом году доставили паром, работаем над оборудованием берегов для него, к 2022 году будет завершено строительство причалов по обе стороны лимана. Но есть и фундаментальное решение — строительство аэромоста и канатной дороги, разработан механизм ДВ-концессии. Чукотка — привлекательна для инвесторов тем, что многие проекты здесь можно реализовывать впервые», — пояснил губернатор Роман Копин.

Канатная дорога даст возможность стабильному всесезонному сообщению. Общая протяженность аэромоста составит 7,6 тыс. метров. При этом создатели проекта отмечают, что объект при необходимости может быть продлен до центра поселка, что сделает переправу более доступной и комфортной для местного населения.

Такие перевозки будут более выгодными для пассажиров: билет в одну сторону будет стоить порядка 500 рублей. Частная переправа на судне на воздушной подушке обойдётся примерно в 3 тыс. рублей. Одна кабина вмещает до 35 человек, всего их будет четыре. Время в пути по маршруту займёт не более 25−30 минут.

Аэромост может перевозить не только людей, но и грузы — до трёх тонн в одну кабину.

Предполагается, что строительство аэромоста займёт три года. Стоимость инвестиций в проект может составить порядка 3,8 млрд рублей.

Также отмечается, что аэромост может стать одной из визитных карточек Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за глобального логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов с Суэцкого канала на Транссиб, поток идёт из КНР и стран юго-восточной Азии. В итоге задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Колыму составляют 2−3 месяца.