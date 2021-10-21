Кемерово, 21 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 октября, за прошедшие сутки выявлен 241 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 223 случая.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Новокузнецк — 37, Кемерово — 36, Белово — 29, Междуреченск — 29, Осинники — 19, Анжеро-Судженск — 15, Калтан — 13, Киселевск — 11, Полысаево — 11, Мыски — девять, Юрга — семь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Новокузнецкий МР — пять, Таштагольский МР — четыре, Яшкинский МО — четыре, Юргинский МО — два, Березовский — один, Беловский МО — один, Кемеровский МО — один, Тайга — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 196 пациентов выздоровели, пятеро скончались.