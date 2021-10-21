Горно-Алтайск, 21 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где зарегистрировано 15 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей семи районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 22 422.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 15, за весь период — 20 809. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1026, за весь период — 297 426», — добавили в оперштабе.